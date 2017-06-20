Наличный доллар во вторник понизился на копейку

Евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,10 гривен, а евро можно купить по 29,26 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,92, продажи 25,95-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8369, продажи - 26,0990 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-28,96, продажи - 29,03-29,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7598, продажи - 29,2584 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,400, продажи - 4,400-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,161, продажи - 4,555 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 19 июня, наличный доллар повысился на две копейки. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,11 гривен, а евро можно было купить по 29,29 гривен за евро.