Гройсман во вторник проверит дороги в центральной Украине

Как сказано на правительственном портале, в рамках проведения регулярных инспекций дорожных работ глава правительства посетить несколько центральных областей страны. Вместе с тем сам Гройсман отметил, что дороги - это приоритет и он объявил несколько недель назад о своих планах проверки дорог.

Сегодня с побываю в нескольких областей, чтобы посмотреть состояние дел. На следующей неделе тоже, - сказал глава правительства, добавив, что финансовую сторону вопроса правительство со своей стороны выполнит в полном объеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Гройсман заявил, что вскоре может быть внесено предложение о выделении для львовского мусорного полигона 50-ти миллионов гривен.