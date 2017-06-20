06:00 20.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман во вторник проверит дороги в центральной Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 20 июня, намерен проверить состояние выполнения дорожных работ в центральных регионах страны.

Гройсман во вторник проверит дороги в центральной Украине

Как сказано на правительственном портале, в рамках проведения регулярных инспекций дорожных работ глава правительства посетить несколько центральных областей страны. Вместе с тем сам Гройсман отметил, что дороги - это приоритет и он объявил несколько недель назад о своих планах проверки дорог.

Сегодня с побываю в нескольких областей, чтобы посмотреть состояние дел. На следующей неделе тоже, - сказал глава правительства, добавив, что финансовую сторону вопроса правительство со своей стороны выполнит в полном объеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Гройсман заявил, что вскоре может быть внесено предложение о выделении для львовского мусорного полигона 50-ти миллионов гривен.


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