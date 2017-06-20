13:56 20.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал про средства на строительство дорог

Некоторые средства. Которые появились в результате перевыполнения поступлений от таможни, можно будет направить на украинские дороги.

Гройсман рассказал про средства на строительство дорог

Про это сегодня рассказал В. Гройсман – украинский премьер. Согласно его словам – некоторые средства от перевыполнения плана таможенных поступлений в итоге направят на строительство, а также на ремонт автодорог. Гройсман сказал про это в рамках своего визита на Полтавщину.

По его словам – около 12-ти миллиардов гривен направят в итоге для проведения ремонтных работ на дорогах, а также для строительства новых дорог в стране. В частности, для строительства трассы Львов-Николаев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее таможня страны передала на дороги четыре миллиарда гривен.


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