Гройсман поручил Синютке разобраться с львовским мусором

Глава правительства дал поручение разобраться с проблемой. Как написал на своей страничке в Facebook сам премьер-министр, сегодня он соберет городских голов области и попросит их раз прийти на помощь львовянам.

Вместе с тем Гройсман заявил, что во вторник вице-премьер Геннадий Зубко поработает с местными властями других областей. Во Львове сейчас находится исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она должна оценить эпидемологическую ситуацию, - пояснил премьер, добавив, что в этом году ему уже не раз приходилось организовывать помощь Львову и на этот раз львовян наедине с этой ситуацией тоже не оставят.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины готов выделить 50 миллионов гривен на обустройство полигона для приема мусора на одном из предложенных во Львовской области 14 земельных участков.