АЭС Украины за сутки произвели 223,69 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом свидетельствуют данные из пресс-службы "Энергоатома".

Согласно недавно полученным сведениям, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

В настоящее время на атомных станциях Украины работают 12 из 15-ти энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 125-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 42-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 80-ые сутки среднего планового ремонта.

В свою очередь диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 580 МВт, РАЭС - 2760 МВт, ЮУАЭС - 1 240 МВт, ХАЭС - 1 700 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоянием на конец октября 2016 г. задолженность жителей столицыза электроэнергию была равна 209,3 млн грн.