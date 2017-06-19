17:10 19.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Внешний долг Украины увеличился до 113,6 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 составил 113,643 млрд долларов. Таким образом, это на 125 млн долларов, или на 0,1%, выше показателя на начало года.

Внешний долг Украины увеличился до 113,6 млрд долларов

Такие сведения сообщает пресс-служба Национального банка Укнаины.

В общем долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% - до 36,455 млрд долларов. При этом долг центрального банка полнялся на 2,5% до 6,401 млрд долларов.

В свою очередь долг других депозитных корпораций снизился на 5,7% - до 8,451 млрд долларов, долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил 53,297 млрд долларов.

Тем не менее прямые инвестиции в первом квартале выросли на 4,9% - до 9,039 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задолженность жителей столицы нашей страны за электричество уже достигла миллиарда гривенн. Максимальные долги замечены за предприятиями жизнеобеспечения, которые нарастили свой долг за апрель на 59 миллионов гривен.


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