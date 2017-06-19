Проект пенсионной реформы в Раде может быть зарегистрирован уже в среду, - Гончаренко

Проект закона о пенсионной реформы может быть зарегистрирован в Верховной Раде Украины в среду, 21 июня.
До это Кабинет министров утвердим документ. Такое мнение в понедельник, 19 июня, перед заседанием фракции "Блок Петра Порошенко" заявил журналистам заместитель главы фракции Алексей Гончаренко.
По его словам, есть мнение, что, возможно, это произойдет в среду, но пока его нет. Когда увидим, тогда и будет говорить, - заявил Гончаренко, добавив, что он лично поддерживает повышение пенсий с октября этого года.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман пояснил, что более 80% украинских пенсионеров независимо от стажа живут на минимальную пенсию, которая сейчас не покрывает и половины так называемой "потребительской корзины".
Премьер надеется на рассмотрение правительственного проекта пенсионной реформы и на принятие документов в парламенте большинством голосов.