Проект пенсионной реформы в Раде может быть зарегистрирован уже в среду, - Гончаренко

До это Кабинет министров утвердим документ. Такое мнение в понедельник, 19 июня, перед заседанием фракции "Блок Петра Порошенко" заявил журналистам заместитель главы фракции Алексей Гончаренко.

По его словам, есть мнение, что, возможно, это произойдет в среду, но пока его нет. Когда увидим, тогда и будет говорить, - заявил Гончаренко, добавив, что он лично поддерживает повышение пенсий с октября этого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман пояснил, что более 80% украинских пенсионеров независимо от стажа живут на минимальную пенсию, которая сейчас не покрывает и половины так называемой "потребительской корзины".

Премьер надеется на рассмотрение правительственного проекта пенсионной реформы и на принятие документов в парламенте большинством голосов.