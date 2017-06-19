12:52 19.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оккупированная часть Донетчины задолжала за электричество 3,9 миллиарда гривен

Глава администрации Донетчины П. Жебривский попросил украинское правительство оказать посильную помощь в вопросе долгов за электричество региона.

Оккупированная часть Донетчины задолжала за электричество 3,9 миллиарда гривен

По словам П. Жебривского – сейчас задолженность за электричество уже равна 3,9 миллиарда гривен. Жебривский сообщил про это в рамках сегодняшнего селекторного совещания по вопросу подготовки страны к новому сезону отопления.

По словам Жебривского – есть основная проблема и понадобится решение правительства – задолженности оккупированной территории. И справиться с задачей не получится без вмешательства правительства – добавил Жебривский.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня В. Гройсман прокомментировал подготовку к сезону отопления.


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