Оккупированная часть Донетчины задолжала за электричество 3,9 миллиарда гривен

По словам П. Жебривского – сейчас задолженность за электричество уже равна 3,9 миллиарда гривен. Жебривский сообщил про это в рамках сегодняшнего селекторного совещания по вопросу подготовки страны к новому сезону отопления.

По словам Жебривского – есть основная проблема и понадобится решение правительства – задолженности оккупированной территории. И справиться с задачей не получится без вмешательства правительства – добавил Жебривский.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня В. Гройсман прокомментировал подготовку к сезону отопления.