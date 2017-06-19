Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

100 долл - 2602,19 грн;

100 евро - 2905,8656 грн;

10 российских рублей - 4,5067 грн.

При этом регулятор установил на 19 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото – 326272,26 грн;

Серебро – 4384,80 грн;

Платина – 244987,02 грн;

Палладий – 231723,39 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2600,7115 грн;

100 евро - 2903,9545 грн;

10 российских рублей - 4,5274 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.