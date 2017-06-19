Наличный доллар в понедельник повысился до 26,11 гривен

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,11 гривен, а евро можно купить по 29,29 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,91, продажи 25,98-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8422 , продажи - 26,1135 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-28,95, продажи - 29,05-29,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7869, продажи - 29,2916 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,420, продажи - 4,450-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,199, продажи - 4,596 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 16 июня, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро потерял 13 копеек. Таким образом доллар можно было купить по 26,09 гривен, а евро продавался по 29,26 гривен.