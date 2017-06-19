На львовский мусорный полигон выделят 50 миллионов гривен

По словам премьера – из резервного фонда могут вскоре выделить для полигона отходов города Львова 50 миллионов гривен. Эти средства будут потрачены на то, чтобы построить полигон, где будут перерабатывать мусор. Гройсман сообщил про это в процессе совещания по вопросам подготовки к зимнему периоду.

Гройсман обратился к ОГА Львовской области, чтобы там нашли участки земли для такого полигона.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Львов уже скопилось рекордно большое количество отходов – около 8,5 тысяч тонн.