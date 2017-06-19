13:39 19.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На львовский мусорный полигон выделят 50 миллионов гривен

Сегодня В. Гройсман отметил, что вскоре может быть внесено предложение о выделении для львовского мусорного полигона 50-ти миллионов гривен.

На львовский мусорный полигон выделят 50 миллионов гривен

По словам премьера – из резервного фонда могут вскоре выделить для полигона отходов города Львова 50 миллионов гривен. Эти средства будут потрачены на то, чтобы построить полигон, где будут перерабатывать мусор. Гройсман сообщил про это в процессе совещания по вопросам подготовки к зимнему периоду.

Гройсман обратился к ОГА Львовской области, чтобы там нашли участки земли для такого полигона.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Львов уже скопилось рекордно большое количество отходов – около 8,5 тысяч тонн.


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