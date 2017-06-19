ЕС без обсуждения продлит "крымские" санкции против России

Согласованное 6 июня постоянными представителями стран Евросоюза предложение, будет продлено на год за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Об этом заявил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

При этом он отметил, что ничего не было сделано для изменения ситуации, а следовательно, ожидается, что произойдет продление санкций по времени. Он также призвал присутствующих не путать "крымские" санкции с экономическими, которые ЕС связывает с выполнением минских соглашений.

Те санкции действуют до конца июля. Это решение, которое сейчас в состоянии разработки и которое не включено в повестку дня совета в понедельник, - уточнил он, добавив, что в информационном бюллетене, распространенном к заседанию Совета ЕС в Люксембурге, сказано, что министры продлят без обсуждения до 23 июня 2018 года ограничительные меры, принятые в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Эти меры применяются к гражданам ЕС и предприятиям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя, - говорится в этом документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры банковского комитета Сената Соединенных Штатов Америки от Республиканской и Демократической партий предложили усилить санкции против России. По их мнению санкции должны быть наложены в связи с ее действиями в Украине и в Сирии, а также за вмешательством в выборы в США.