10:15 19.06.2017 | Экономика | Новости
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ЕС без обсуждения продлит "крымские" санкции против России

В понедельник, 19 июня, министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза на заседании Совета ЕС в Люксембурге примут решение о продлении санкций против России.

ЕС без обсуждения продлит

Согласованное 6 июня постоянными представителями стран Евросоюза предложение, будет продлено на год за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Об этом заявил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

При этом он отметил, что ничего не было сделано для изменения ситуации, а следовательно, ожидается, что произойдет продление санкций по времени. Он также призвал присутствующих не путать "крымские" санкции с экономическими, которые ЕС связывает с выполнением минских соглашений.

Те санкции действуют до конца июля. Это решение, которое сейчас в состоянии разработки и которое не включено в повестку дня совета в понедельник, - уточнил он, добавив, что в информационном бюллетене, распространенном к заседанию Совета ЕС в Люксембурге, сказано, что министры продлят без обсуждения до 23 июня 2018 года ограничительные меры, принятые в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Эти меры применяются к гражданам ЕС и предприятиям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя, - говорится в этом документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры банковского комитета Сената Соединенных Штатов Америки от Республиканской и Демократической партий предложили усилить санкции против России. По их мнению санкции должны быть наложены в связи с ее действиями в Украине и в Сирии, а также за вмешательством в выборы в США.


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