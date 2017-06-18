Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок 14 июня закрылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,11% и составил 21,384.28 пункта.
Индекс S&P 500 увеличился на 0,03%, до 2,433.15 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,22% и составил 6,151.76 пункта.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, 500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов. Больше всех потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. В результате падение акций социальной сети на 3,3%, он лишился 2 млрд долларов.