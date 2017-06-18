Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

В США задержали экс-президента Панамы Американские власти задержали экс-президента Рикардо Мартинелли в городе Майами во Флориде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Президент разрешил создавать за рубежом представительства участников фондового рынка Глава государства Виктор Янукович подписал закон №3831-VI "О внесении изменений в закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка ". Теперь действуют дополнительные требования по финансовому мониторингу деятельности профессиональных участников фондового рынка.

Договоренности с Ираном плохо повлияли на российский рубль и фондовые индексы Сегодня утром доллар и евро за несколько минут выросли в цене на 50 российских копеек. На это повлияла договоренность международных переговорщиков с Ираном об условиях сделки на счет ядерной проблемы.