02:00 18.06.2017 | Экономика | Новости
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Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок 14 июня закрылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Индекс Dow Jones поднялся на 0,11% и составил 21,384.28 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,03%, до 2,433.15 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,22% и составил 6,151.76 пункта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа,  500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов. Больше всех потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. В результате падение акций социальной сети на 3,3%, он лишился 2 млрд долларов.


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