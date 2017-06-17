Украина увеличила добычу газа, - Минэнерго

Соответствующие сведения передает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Таким образом, добыча газа в мае 2017 года по сравнению с маем прошлого года увеличилась на 88 млн куб. м или на 5,3% - до 1,76 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Гройсман заверил, что цену газа для населения в октябре повышать не намерен. По его словам, он слышал информацию о том, что правительство собирается поднять цену на газ до 8500 гривен. Хочу подчеркнуть - это абсолютная ложь, - заверил глава украинского правительства.

Согласно изменениям, внесенным Кабмином в феврале этого года в процесс функционирования рынка природного газа, цены на голубое топливо должны корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.