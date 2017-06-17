Нефть Brent торгуется на уровне 47,27 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 9:20 субботы, цена на нефть марки Brent поднялась на 0,75%.

Согласно недавно полученным сведениям, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,74 доллара за баррель. При этом североморская марка Brent прибавила 0,63%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике горит нефтеперерабатывающий завод. В результате масштабного пожара были ранены девять человек. По предварительным данным спасателей пожар начался из-за тропического шторма Кэлвин, который прошел по югу Мексики на этой неделе.