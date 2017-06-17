10:14 17.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 47,27 долл. за баррель

В субботу, 17 июня 2017 года, цена фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялась до 47,27 доллара за баррель. 

Нефть Brent торгуется на уровне 47,27 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 9:20 субботы, цена на нефть марки Brent поднялась на 0,75%.

Согласно недавно полученным сведениям, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,74 доллара за баррель. При этом североморская марка Brent прибавила 0,63%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике горит нефтеперерабатывающий завод. В результате масштабного пожара были ранены девять человек. По предварительным данным спасателей пожар начался из-за тропического шторма Кэлвин, который прошел по югу Мексики на этой неделе. 


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