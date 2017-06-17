Гройсман рассказал о минимальных пенсиях украинцев

По словам премьера – при этом примерно 80 процентов граждан страны получают минимальные пенсии. Гройсман сообщил про это в процессе заседания Нацсовета по вопросам реформирования 16-го июня.

Правительственный глава также выразил благодарность членам Нацсовета реформирования за изучение ими проекта пенсионной реформы. Данный документ следует принять большинством голосов, ведь сейчас большинство пенсионеров живет на минимальные пенсии – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман обещал повышение пенсий девяти миллионам украинских пенсионеров.