05:40 17.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о минимальных пенсиях украинцев

В. Гройсман подчеркнул, что в нашей стране минимальная пенсия даже наполовину не покрывает потребности людей.

Гройсман рассказал о минимальных пенсиях украинцев

По словам премьера – при этом примерно 80 процентов граждан страны получают минимальные пенсии. Гройсман сообщил про это в процессе заседания Нацсовета по вопросам реформирования 16-го июня.

Правительственный глава также выразил благодарность членам Нацсовета реформирования за изучение ими проекта пенсионной реформы. Данный документ следует принять большинством голосов, ведь сейчас большинство пенсионеров живет на минимальные пенсии – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман обещал повышение пенсий девяти миллионам украинских пенсионеров.


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