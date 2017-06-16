В Украине введут обязательное для всех декларирование доходов и расходов

Соответствующая норма прописана в новом проекте бюджетной резолюции, презентованной и одобренная на заседании правительства.

Согласно резолюции, проектом предусмотрен переход к налоговому контролю с использованием непрямых методов за соответствием доходов и расходов граждан.

Также украинское правительсво планирует создать Службу финансовых расследований, имплементировать в налоговое законодательство план действий BEPS и повышение эффективности налогового администрирования.

Вместе с тем Кабмин намерен приблизить ставки акцизного налога на табачные изделия к уровню, который предусмотрен директивой с Евросоюзом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Украины от группы "Видродження" Геннадий Бобов согласился заплатить в госбюджет более миллиона долларов налогов.