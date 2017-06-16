ПриватБанк по-прежнему нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн - источник

Соответствующие сведения сообщает FinClub.

Так, докапитализация Приватбанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала.

Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета – первого июля.

При этом заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что до первого июля должен быть опубликован отчет и озвучены цифры. По ее мнению это связано с тем, чтобы Минфин на высшем уровне обеспечивал адекватность регулятивного капитала Приватбанка на уровне 5%.

"Национализированный Приватбанк может разделить обсуждаемую сейчас докапитализацию на транши, как это было сделано в ходе национализации", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные ограбили отделение "Приватбанка".