ПриватБанк по-прежнему нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн - источник

Национализированный Приватбанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн, которое судя по всему, начнется в конце июня.
Соответствующие сведения сообщает FinClub.
Так, докапитализация Приватбанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала.
Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета – первого июля.
При этом заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что до первого июля должен быть опубликован отчет и озвучены цифры. По ее мнению это связано с тем, чтобы Минфин на высшем уровне обеспечивал адекватность регулятивного капитала Приватбанка на уровне 5%.
"Национализированный Приватбанк может разделить обсуждаемую сейчас докапитализацию на транши, как это было сделано в ходе национализации", - подчеркнула Рожкова.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные ограбили отделение "Приватбанка".