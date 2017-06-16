Правильный выбор счета на рынке Форекс

От трейдера требуется лишь грамотно настроить торговый терминал и освоить главные правила торговли. В остальном же за него уже все было сделано ранее – частные трейдеры получили возможность и необходимые инструменты для того чтобы наравне с крупными компаниями участвовать в международной торговле. Не забывайте также, что вы должны правильно настроить торговый счет.

Основные торговые счета представлены следующими видами:

стандартный;

мини;

управляемый.

Стандартный счет

Не сложно догадаться, что на рынке Форекс чаще всего можно встретить стандартный торговый счет. При его использовании трейдер получает доступ к best charting software и классическим валютным лотам, стоимость которых составляет в среднем 100 тысяч долларов.

Принципы маржинальной торговли позволяют трейдеру иметь на счету гораздо меньше этой суммы, чтобы успешно вести торговлю. И если, например, вы решите воспользоваться кредитным плечом 1к100, достаточно будет иметь всего тысячу долларов, чтобы обеспечить заключение сделки одним лотом.

Преимущества стандартного счета:

1. Сервис. Так как стандартный счет требует немалого капитала для торговли полным лотом, большая часть представленных на рынке брокеров предоставляет качественные услуги и дополнительные льготы для своих клиентов. На этом уровне гораздо реже встречаются «кухни» и другие мошенники.

2. Потенциальный доход. С учетом того, что стоимость каждого пункта составляет порядка 10$, движение рынка в спрогнозированном вами направлении на сто пунктов сулит прибыль в 1000$. На счетах других типов говорить о такой высокой прибыли не приходится. Для этого потребуется, как минимум, гораздо большая сумма на депозите.

Недостатки стандартного счета:

1. Требование к начальному капиталу. Многие брокеры перестраховываются и устанавливают минимальную планку для входа на рынок для своих клиентов. Кто-то хочет видеть на депозите трейдера 200$, а кто-то 5 000$.

2. Потенциал потерь. С той же легкостью, с которой вы сможете получить 1000$, угадав направление рынка, можно этой тысячи лишиться, если график развернется и сдвинется против вашей ставки на сто пунктов. Для начинающего игрока такая потеря может оказаться фатальной, поэтому стандартный тип счета подойдет лишь профессиональному трейдеру.

Мини-счет

Отличие мини-счета от стандартного заключается в размере лота. Здесь он составляет десятую часть от стандартного и равен в среднем 10 000$. Этот вариант особенно привлекателен для новичков, которые пока не готовы рисковать крупными суммами и не имеют для этого большого стартового капитала.

Преимущества мини-счета:

1. Низкие риски. Благодаря небольшому объему, торговля на forex ведется с пониженным риском. По крайней мере, трейдеру не приходится ставить на кон сразу большую сумму денег. Опытные игроки также могут использовать мини-счета для тестирования новых идей и стратегий.

2. Низкие требования к капиталу. Для работы с мини-счетом у трейдера должно быть на депозите от 100$, а учитывая, что допустимый коэффициент кредитного плеча составляет 1к400, при умелом обращении трейдер легко добьется успеха и с мини-счетом.

3. Гибкость. Управление риском является основным моментом успешной торговли. Торгуя мини-лотом, гораздо проще минимизировать риски, ведь вы можете одновременно открывать несколько лотов, что в сумме все равно будет меньше, чем одна ставка на стандартном счету.

Недостатки мини-счета:

1. Низкая прибыль. За минимальный риск приходится платить сниженной прибылью. В то время как на стандартном счете изменение цены на один пункт подразумевает под собой получение дохода/убытков в 10$, здесь речь идет всего об одном долларе.

Управляемые торговые счета

Особенностью управляемого торгового счета является то, что вашим капиталом управляют другие трейдеры. В то же время инвестор сам определяет цели для своего капитала. Главным преимуществом управляемого торгового счета является профессиональное обращение с деньгами. Но есть и недостатки. В первую очередь, трейдерам придется столкнуться с отсутствием гибкости и высоким порогом для входа.

Каждый из этих счетов обладает своими преимуществами и недостатками, а выбор конкретного варианта обязывает трейдера обратить внимание на стартовый капитал, терпимость к риску и наличие свободного времени для торговли.