Нефть Brent торгуется ниже 47 долларов за баррель

В пятницу утром, 16 июня, цены на североморскую марку Brent торговались ниже отметки в 47 долларов за баррель.
Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 46,79 долларов за баррель.
В свою очередь это на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,49 доллара за баррель, прибавив 0,07%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина за пять месяцев текущего года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллионов долларов. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.