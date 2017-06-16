08:49 16.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 47 долларов за баррель

В пятницу утром, 16 июня, цены на североморскую марку Brent торговались ниже отметки в 47 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется ниже 47 долларов за баррель

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 46,79 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,49 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина за пять месяцев текущего года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллионов долларов. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 


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