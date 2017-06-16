Наличный доллар в пятницу незначительно понизился

Наличный евро потерял 13 копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 26,09 гривен, а евро продается по 29,26 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,91, продажи 25,95-26,25 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8155, продажи - 26,0955 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 27,65-28,97, продажи – 28,97-29,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,6796, продажи - 29,2592 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,400, продажи - 4,450-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,172, продажи - 4,600 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 15 июня, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро подорожал на четыре копейки. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 26,09 гривен, а евро продавался по 29,39 гривен.