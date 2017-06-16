Минздрав с 1 июня установит новые референтные цены

Цены будут установлены по программе реимбурсации. Об этом в пятницу, 16 июня, в Киеве на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

По его словам, в Украине внедряются новые цены, которые будут установлены как предельные. При этом уже с августа министерство ожидает, что к программе присоединятся новые производители – участники проекта, - сказал он, добавив, что документ будет обнародован на сайте Минздрава, после чего начнется сбор заявок от фармпроизводителей, в том числе от уже участвующих в проекте.

Илык также отметил, что параллельно с программой "Доступные лекарства" действует постановление № 303, которое также дает возможность обеспечить население необходимыми препаратами. В настоящее к программе присоединилась почти каждая третья аптека, в целом это 5,986 тысяч аптек.

Приблизительное количество коммунальных аптек составляет около 1 тыс, - рассказал замминистра. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день лидерами

программы является Винницкая, Львовская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Харьковская области, аутсайдеры – Черновицкая, Николаевская, Луганская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил, что программа " Доступные лекарства", которая предусматривает обеспечение необходимыми лекарствами больных диабетом, астмой и сердечно-сосудистые заболевания, будет финансироваться в полном объеме.