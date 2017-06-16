10:58 16.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Министерство финансов разработало законопроект, вводящий налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Так, соответствующим документом предлагается заменить налог на прибыль - налогом на выведенный капитал, предусматривающий налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей.

При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.

Также в пресс-службе говорится, что ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юрлица - нерезидента или физлица.

Тем не менее для сравненных с дивидендами платежей ставка будет составлять 20%.

Кстати, законопроектом также предполагается, что банковский сектор будет оставаться плательщиком налога на прибыль до 2020 года включительно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша до конца лета.


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