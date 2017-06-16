Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Министерство финансов разработало законопроект, вводящий налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
Так, соответствующим документом предлагается заменить налог на прибыль - налогом на выведенный капитал, предусматривающий налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей.
При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.
Также в пресс-службе говорится, что ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юрлица - нерезидента или физлица.
Тем не менее для сравненных с дивидендами платежей ставка будет составлять 20%.
Кстати, законопроектом также предполагается, что банковский сектор будет оставаться плательщиком налога на прибыль до 2020 года включительно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша до конца лета.