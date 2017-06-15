19:09 15.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине средняя зарплата выросла на 40%

Средняя заработная плата в Украине увеличилась до 6,5 тыс грн, а это на 40% больше, чем в прошлом году.

В Украине средняя зарплата выросла на 40%

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе селекторного совещания.

В сообщении говорится, что средняя заработная плата по Украине за четыре месяца этого года выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на сегодня составляет 6,5 тысяч гривень.

Также сообщается, что поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в январе-апреле 2017 года составили 62 млрд грн, что на 16 млрд грн, или на 35%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс грн.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в феврале реальная



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