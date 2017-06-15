В Малайзии пропал с радаров военный самолет, началась поисковая операция

Самолет взлетел с авиабазы ​​Куантана в 11 утра, и уже через полчаса контакт с ним был утерян. Об этом говорится в заявлении пресс-службы военно-воздушных сил страны.

Согласно сообщению, самолет пропал вблизи границы Паханг-Теренггану. ВВС Малайзии запустили поисково-спасательную операцию.

При этом министр обороны страны Хишаммуддин Хусейн уже написал в своем Twitter, что его проинформировали об инциденте и он молится за безопасность пилотов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июня между южным городом Миик и Янгон пропал военный самолет Мьянмы, в котором находилось 116 человек. Спасатели в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета, на борту которого находились 122 человека.

На месте крушения обнаружены, в том числе, тела девяти детей. Хотя причина инцидента еще не подтверждена, главнокомандующий Мьянмы Мин Аунг Хлаин заявил в воскресенье, что в районе авиакатастрофы было "очень большое облако".