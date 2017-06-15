Украина импортировала 90 тыс. тонн авиатоплива

Об этом свидетельствуют данные собственного исследования "Консалтинговой группы А-95".

Согласно недавно полученным сведениям, еще 49 тыс. тонн приходятся на производство Кременчугского НПЗ (ПАО "Укртатнафта").

При этом наиболее крупным импортером авиационного топлива в январе-апреле 2017 года стала компания WOG. В свою очередь второе место у группы компаний занял "Трейд Коммодити", третье - в "Балтик Граунд Сервис".

По итогам четырех месяцев текущего года Украину поступило 139 тыс. тонн авиатоплива, что в два раза больше показателя 2016 года.

Такое увеличения топлива скорее всего связано с большим количеством авиаперевозок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по итогам завершения штабных учений 17-го января зафиксировали расхищение топлива и разного имущества боевиками.