США вернули Украине 500 тысяч доллар по делу о растрате госсредств, - Луценко

Деньги были потрачены при подписании контрактов с американской юридической фирмой. Об этом в четверг, 15 июня, на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, сегодня департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечено возвращение в Украину этих денег. Средства были выведены из Украины после заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм.

Досудебное расследование в этом уголовном деле продолжается, - заверил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко сообщает о задержании правоохранителями уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц по подозрению в получении взятки в размере пять миллионов долларов.