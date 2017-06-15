Раде предлагают увеличить выплаты при рождении ребенка в три раза

Законопроект № 6576 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" (относительно обеспечения конституционного права украинских семей на достаточный жизненный уровень) зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Авторы документа напоминают, что сумма государственной помощи сегодня составляет 41 280 гривен. При этом изначально роженица получает 10320 гривен, а дальше сумма разбивается помесячно по 860 гривен.

В связи с чем авторы задаются вопросом, как человек, который работает и получает достойную заработную плату может жить на 860 гривен не имея при этом другой прибыли. Поэтом авторы считают, что для первого и второго ребенка выплаты должны составлять 200% прожиточного минимума, установленного для детей до шести лет, на момент осуществления выплаты и в размере 300% - для третьего и следующего.

Также предлагается установить помощь при усыновлении ребенка в размере, установленном для выплаты помощи при рождении первого ребенка.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ разработан для увеличения размера выплат семьям с детьми, преодоление демографического кризиса, изменения порядка назначения помощи при рождении ребенка, увеличение единовременной выплаты, а также обеспечение ежемесячного пособия на протяжении трех лет с прив "вязкой до прожиточного минимума для детей шестилетнего возраста, который установлен на момент совершения выплаты, в свою очередь беспрекословно будет способствовать повышению стабильности уровня жизни семей с детьми. Законопроект не потребует дополнительных средств из госбюджета, - заверили авторы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в предложениях в госбюджет на 2016 год Министерство финансов предлагали заморозить соцстандарты и, в частности, выплаты на рождение ребенка.