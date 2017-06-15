НБУ рассматривает возможность выпуска собственных электронных денег

Об этом сообщает пресс-служба НБУ Украины.

В сообщении говорится, что в рамках мероприятий проекта Cashless анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенной платформы, которая сможет удовлетворить потребности платежного рынка страны в сфере безналичного оборота средств.

Сообщается, что на первом этапе рассматривается возможность осуществить пилотное внедрение прототипа платформы и инновационного платежного инструмента. После пилота и оценки его результатов НБУ будет принимать решение о дальнейших действиях в отношении полномасштабного развертывания платформы и последующих этапов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что международные резервы Украины с начала года выросли на 14%.