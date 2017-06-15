Наличный доллар в четверг повысился до 26,09 гривен

Наличный евро подорожал на четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,09 гривен, а евро продается по 29,39 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60-25,91, продажи 25,95-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8118, продажи - 26,0964 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,05, продажи - 29,10-29,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8187, продажи - 29,3910 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,450-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,206, продажи - 4,621 за 10 рублей.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 июня, наличный доллар понизился на пять копеек. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,07 гривен, а евро можно было купить по 29,35 гривен за евро.