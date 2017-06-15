МВФ может выделить следующий транш до конца лета, - Данилюк

Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша до конца лета.
Возможно это произойдет в начале осени. Такое мнение высказал в четверг, 15 июня, во время пресс-конференции министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, Украина должна быть к этого готова. При этом министр не исключил, что сумма следующего транша может превышать миллиард евро.
Вместе с тем Данилюк напомнил, что для получения транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности относительно запуска пенсионной и земельной реформ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий заявил, что Совет директоров МВФ рассмотрит выделение транша Украине после летних каникул.