МВФ может выделить следующий транш до конца лета, - Данилюк

Возможно это произойдет в начале осени. Такое мнение высказал в четверг, 15 июня, во время пресс-конференции министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, Украина должна быть к этого готова. При этом министр не исключил, что сумма следующего транша может превышать миллиард евро.

Вместе с тем Данилюк напомнил, что для получения транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности относительно запуска пенсионной и земельной реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий заявил, что Совет директоров МВФ рассмотрит выделение транша Украине после летних каникул.