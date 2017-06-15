21:32 15.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ может выделить следующий транш до конца лета, - Данилюк

Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша до конца лета.

МВФ может выделить следующий транш до конца лета, - Данилюк

Возможно это произойдет в начале осени. Такое мнение высказал в четверг, 15 июня, во время пресс-конференции министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, Украина должна быть к этого готова. При этом министр не исключил, что сумма следующего транша может превышать миллиард евро.

Вместе с тем Данилюк напомнил, что для получения транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности относительно запуска пенсионной и земельной реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий заявил, что Совет директоров МВФ рассмотрит выделение транша Украине после летних каникул.


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