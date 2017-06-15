09:09 15.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется на уровне 47,05 долл. за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 15 июня 2017 года, поднялась в цене до 47,05 доллара за баррель.

Brent торгуется на уровне 47,05 долл. за баррель

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 8:23, фьючерсы на нефть марки Brent поднялась на 0,11%.

Согласно недавно полученным сведениям, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,71 доллара за баррель, потеряв 0,04%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике в ночь на четверг, 15 июня, загорелся нефтеперерабатывающий заводе Salina Cruz. Наводнение, вызванное стихией, повлекло переполнение прудов нефтеперерабатывающего завода, из-за чего произошло выливание побочных продуктов горения, которые являются легковоспламеняющимися, говорится в сообщении.


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