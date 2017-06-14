05:30 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине выросли объемы производства мяса

В Украине несколько возросли объемы производства мяса.

В Украине выросли объемы производства мяса

Так, объемы производства в нашей стране мяса возросли с начала нынешнего года – в сравнении с 2016-ым годом на полпроцента и составили миллион 340 тысяч тонн. Эти данные передала Госслужба статистики (Госстат).

А производство молока при этом в нынешнем году составило три миллиона и 969 тысяч тонн – то есть на процент меньше, чем за такой же период прошлого года. А производство яиц возросло на 0,4 процента, составив шесть миллиардов 428 миллионов штук.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле нынешнего года гражданин Украины пытался переправить в РФ примерно 200 килограммов мяса. Это произошло в пункте "Конотоп".


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