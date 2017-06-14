Украина и Дания усилят сотрудничество в энергопроектах

Соответствующие данные сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как отмечается, такая договоренность будет длится пять лет. В часности основными задачами двустороннего сотрудничества является поддержка имплементации Новой энергетической стратегии Украины до 2035 года, а также разработка системы мониторинга на ее выполнения.

При этом участниками датской программы стали Украина и Грузия. Кроме того, объем финансирования составляет около 800 млн датских крон.

Таким образом, главными целями программы соседства является содействие экономическому развитию стран-соседей ЕС, укрепление институциональной способности, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии и привлечения инвестиций.

В свою очередь датчане предложили украинской делегации усилить сотрудничество с Датским инвестиционным фондом для развивающихся стран, а также наладить диалог с представителями бизнеса для разработки совместных решений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дания вышла из состава Европола, полицейской организации Европейского союза, но она намерена продолжить сотрудничество в ином формате.