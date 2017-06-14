13:19 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Программу МВФ завершат до 2019 года, - Данилюк

Украинское правительство ожидает завершения программы работу с МВФ уже до 2019-го.

Программу МВФ завершат до 2019 года, - Данилюк

Это заявление сегодня сделал Александр Данилюк – замминистра финансов. Сегодня он представил проект планирования госбюджета на срок с 2018-го года по 2020-ый. И ожидает удачное завершение работы с программой Валютного Фонда уже в 2019-ом году. Также наша страна непременно выполнит все свои обязательства согласно договору про ассоциацию. А показатели планирования бюджета на небольшие сроки основаны на макроэкономических прогнозах, что одобрены в мае.

Как сообщал УРА-Информ, Данилюк также сегодня сообщил о том, что Кабмин 14-го июня одобрил закон про направления бюджетной политики.


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