Омелян назвал ущерб украинской экономики от ДТП

Соответствующие данные передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Как отмечается, в 2016 году на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек, 33,5 тысячи были травмированы.

По инфоормации Всемирного банка, убытки экономики от ДТП составляют 1,5-2,5% ВВП Украины. При этом совокупные годовые убытки составляют 4,5 миллиарда долларов.

"Отремонтированная дорога часто побуждает водителя испытать собственные силы и силы транспортного средства. Следствием этого является превышение скорости, нарушение правил дорожного движения, травматизм и смерть", - подчеркнул Омелян.

На данный момент Укравтодор разработал план мероприятий для основания стратегии по безопасности движения 2020.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве во вторник, 13 июня, иномарка сбила двух людей вблизи остановки общественного транспорта.