14:20 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Омелян назвал ущерб украинской экономики от ДТП

К 2020 году украинской стране необходимо сократить уровень смертности на дорогах как минимум в два раза. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства.
 

Омелян назвал ущерб украинской экономики от ДТП

Соответствующие данные передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Как отмечается, в 2016 году на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек, 33,5 тысячи были травмированы.

По инфоормации Всемирного банка, убытки экономики от ДТП составляют 1,5-2,5% ВВП Украины. При этом совокупные годовые убытки составляют 4,5 миллиарда долларов.

"Отремонтированная дорога часто побуждает водителя испытать собственные силы и силы транспортного средства. Следствием этого является превышение скорости, нарушение правил дорожного движения, травматизм и смерть", - подчеркнул Омелян.

На данный момент Укравтодор разработал план мероприятий для основания стратегии по безопасности движения 2020.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве во вторник, 13 июня, иномарка сбила двух людей вблизи остановки общественного транспорта.


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