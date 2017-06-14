Нефть Brent упала в цене до 48,30 долл. за баррель

Такие даннье были опубликованные из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent снизилась на 0,86%.

Согласно недавно полученным сведениям, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,99 доллара за баррель. Так, во время торгов нефть марки Brent потеряла 1,01%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уже в ближайшем будущем может получить нефть от Азербайджана. Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания общей межпарламентской азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Азербайджане.