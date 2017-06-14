09:30 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent упала в цене до 48,30 долл. за баррель

Стоимость североморской марки Brent с поставкой в августе в среду утром опустилась в цене до 48,30 доллара за баррель.

Нефть Brent упала в цене до 48,30 долл. за баррель

Такие даннье были опубликованные из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent снизилась на 0,86%.

Согласно недавно полученным сведениям, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,99 доллара за баррель. Так, во время торгов нефть марки Brent потеряла 1,01%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уже в ближайшем будущем может получить нефть от Азербайджана. Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания общей межпарламентской азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Азербайджане. 


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