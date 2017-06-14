Нацбанк в среду продолжает укреплять национальную валюту

100 долл - 2599,5212 грн;

100 евро - 2915,8829 грн;

10 российских рублей - 4,5678 грн.

При этом регулятор установил на 14 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1054.735933;

Серебро - 14.057559;

Платина - 788.962521;

Палладий - 750.517305.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 13 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2607,0702 грн;

100 евро - 2925,3935 грн;

10 российских рублей - 4,5736 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.