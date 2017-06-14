Кабмин утвердил бюджетную резолюцию до 2020 года

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Представляя документ, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что проект трехлетней бюджетной резолюции предусматривает рост ВВП на уровне 3% в 2018-м, 4% в 2019-м и 5% - в 2020 году.

При этом инфляция, по его словам, уменьшится до 5%. Правительство также планирует снизить в течение двух лет государственный долг с 66,8% от ВВП до 55% и уменьшить дефицит бюджета с 3% до 2%.

После чего премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрить проект бюджетной резолюции, а затем в течении трех дней доработать его и согласовать, а затем передать проект резолюции в Верховную Раду Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что украинская экономика к 2020 году вероятно всего поднимется на 4-5%. По его словам, это будет означать, что правительство будет работать над увеличением рабочих мест в стране, над решением проблем инфраструктуры и над определением тех приоритетов, которые обеспечат нам реальное улучшение и изменение ситуации в стране.