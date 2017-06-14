Кабмин прогнозирует рост экономики Украины на 4-5% в 2020

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Гройсмана, рост экономики будет зависит от скорости реформ и глубины преобразований. Также он подчеркнул, что правительство в ближайшие дни представит план действий на три года - 2018, 2019, 2020 годы.

"Это будет означать, что мы будем работать над увеличением рабочих мест в стране, над решением проблем инфраструктуры, над определением тех приоритетов, которые обеспечат нам реальное улучшение и изменение ситуации в стране", - отметил Владимир Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил, что стране интересен рост числа туристов из Хорватии, и Украина для этого станет развивать турпотоки между государствами.



