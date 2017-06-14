12:25 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин прогнозирует рост экономики Украины на 4-5% в 2020

Украинская экономика к 2020 году вероятно всего поднимется на 4-5%. Такие сведения сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.


 

Кабмин прогнозирует рост экономики Украины на 4-5% в 2020

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Гройсмана, рост экономики будет зависит от скорости реформ и глубины преобразований. Также он подчеркнул, что правительство в ближайшие дни представит план действий на три года - 2018, 2019, 2020 годы.

"Это будет означать, что мы будем работать над увеличением рабочих мест в стране, над решением проблем инфраструктуры, над определением тех приоритетов, которые обеспечат нам реальное улучшение и изменение ситуации в стране", - отметил Владимир Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил, что стране интересен рост числа туристов из Хорватии, и Украина для этого станет развивать турпотоки между государствами. 


 


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