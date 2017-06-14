Кабмин продлить чрезвычайные меры на рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины планирует продлить меры еще на один месяц – до 17 июля. Соответствующий пункт содержится в повестке заседания правительства в среду, 14 июня.

Как сказано в повестке, в этот период "Укрэнерго" обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков, а при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля – применять графики аварийных отключений.

Вместе с тем "Энергорынок" должен разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС, обеспечить начисление платежей за электроэнергию ее производителям (работающим по ценовым заявкам), для которых зафиксированы графики и объемы производства, по предельной цене системы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, чрезвычайные меры были предусмотрены правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года. Они, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.