13:16 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин продлить чрезвычайные меры на рынке электроэнергии

Срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, введенных четыре месяца назад, будет продлен.

Кабмин продлить чрезвычайные меры на рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины планирует продлить меры еще на один месяц – до 17 июля. Соответствующий пункт содержится в повестке заседания правительства в среду, 14 июня.

 Как сказано в повестке, в этот период "Укрэнерго" обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков, а при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля – применять графики аварийных отключений.

Вместе с тем "Энергорынок" должен разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС, обеспечить начисление платежей за электроэнергию ее производителям (работающим по ценовым заявкам), для которых зафиксированы графики и объемы производства, по предельной цене системы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, чрезвычайные меры были предусмотрены правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года. Они, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.


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