ЕС выделит Украине 55 млн евро на проведение реформы управления финансами

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает Униан.

По словам Мингарелли, данное Соглашения об ассоциации Украины и ЕC вступит в силу в сентябре 2017 года. Кроме того, одной из его целью является помощь Украине в улучшении госуправления.

"Для того чтобы программа поддержки стала возможна, Евросоюз должен видеть политическую волю власти в обеспечении условий эффективного выполнения Счетной палатой Украины своих заданий", - отметил представитель Евросоюза.

Кроме того, парламент должен рассматривать все отчеты Счетной палаты и отслеживать их выполнение. Кроме того, Мингарелли подчеркнул, что Счетная палата должна работать в Украине в соответствии с высшими стандартами внешнего аудита.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Австрии выделит Украине 1 млн евро на проекты по разминированию Донбасса. Такие сведения сообщил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.