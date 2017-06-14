13:32 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС выделит Украине 55 млн евро на проведение реформы управления финансами

Европейский Cоюз в течение нескольких месяцев планирует выделить Украине 55 млн евро на повышение эффективности управления государственными финансами.

ЕС выделит Украине 55 млн евро на проведение реформы управления финансами

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает Униан.

По словам Мингарелли, данное Соглашения об ассоциации Украины и ЕC вступит в силу в сентябре 2017 года. Кроме того, одной из его целью является помощь Украине в улучшении госуправления.

"Для того чтобы программа поддержки стала возможна, Евросоюз должен видеть политическую волю власти в обеспечении условий эффективного выполнения Счетной палатой Украины своих заданий", - отметил представитель Евросоюза.

Кроме того, парламент должен рассматривать все отчеты Счетной палаты и отслеживать их выполнение. Кроме того, Мингарелли подчеркнул, что Счетная палата должна работать в Украине в соответствии с высшими стандартами внешнего аудита.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Австрии выделит Украине 1 млн евро на проекты по разминированию Донбасса. Такие сведения сообщил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.


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