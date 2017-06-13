Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривен

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 29,36 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,93, продажи 25,97-26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8327, продажи - 26,1195 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-29,00, продажи - 29,10-29,72 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7893, продажи - 29,3622 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,223, продажи - 4,637 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 12 июня, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,16 гривен, а евро можно было купить по 29,41 гривен.