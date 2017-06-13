11:16 13.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 13 июня, наличный доллар понизился на четыре копейки.

Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривен

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 29,36 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,93, продажи 25,97-26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8327, продажи - 26,1195 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-29,00, продажи - 29,10-29,72 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7893, продажи - 29,3622 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,223, продажи - 4,637 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 12 июня, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,16 гривен, а евро можно было купить по 29,41 гривен.


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