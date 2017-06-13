Brent выросла в цене до 48,51 долл. за баррель

Во вторник утром, 13 июня 2017 года, североморская марка Brent опустилась до 49 долларов за баррель.
Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 08:25 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 48,62 доллара за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,73% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,26 доллара за баррель, прибавив 0,39%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина за пять месяцев текущего года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллионов долларов.