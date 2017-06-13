Brent выросла в цене до 48,51 долл. за баррель

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:25 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 48,62 доллара за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,73% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,26 доллара за баррель, прибавив 0,39%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина за пять месяцев текущего года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллионов долларов.