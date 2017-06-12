В Украине увеличился экспорт легкой промышленности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В сообщении говорится, что в I квартале 2017 года Украина увеличила экспорт продукции легкой промышленности на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что доля легпрома в украинском экспорте составляет 2,4%.

Выделяется в списке легкой промышленности текстиль и текстильные изделия. Размер экспорта составляет 68,2% (171,5 миллиона долларов). Далее идут обувь, головные уборы, зонты, меховое сырье, шкуры и изделия из кожи - 31,8% (80,0 миллиона долларов). При этом почти 83,8% всей продукции направляется в страны Европейского Союза.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский экспорт потерял 13 миллиардов долларов из-за оккупации Донбасса и Крыма.