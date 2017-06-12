В Кабмине презентовали новую формулу расчета пенсий, - Рева

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева. При этом он напомнил, что до недавнего времени пенсии назначались по 15-ти разным законам и поэтому существовали различные расчеты пенсионного обеспечения.

Например, государственный служащий, который имеет 20-ть лет стажа получал пенсию в размере 90% от последнего заработка, а все остальные граждане только 40% от зарплаты. То есть, при одинаковом размере стажа, и одинаковом уровне заработка, пенсии для отдельных категорий отличались более чем в два раза, - пояснил министр, добавив, что теперь согласно законопроекту о реформировании пенсионной системы, размер пенсии будет рассчитываться по другой формуле.

Теперь будет браться размер средней зарплаты в Украине за три года до выхода на пенсию умноженный на индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы) и на коэффициент страхового стажа (на сегодня величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35, а с 1 января 2018 года будет составлять 1).

Рева также рассказал, что планируется введение единых правил относительно сроков выхода на пенсию. Правительство планирует ввести изменения, которые коснутся механизма возмещения работодателем расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий, назначенных на льготных условиях.

С 1 октября текущего года будет заменен механизм возмещения пенсий для таких категорий работников по возрасту на льготных условиях за счет уплаты работодателем повышенной ставки единого взноса размером 15 и 7%, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный совет реформ рассмотрит проект пенсионной реформы на этой неделе.