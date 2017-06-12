Украина увеличила экспорт масла и кукурузы

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, крупнейшим импортером украинского масла стала Индия, закупившая этот продукт на 688,8 млн.долларов.

При этом на втором месте оказался Китай (170,8 млн.долларов), на третьем - Испания ($168,3 млн 8,5%).

Таким образом, импорт подсолнечного масла составил всего 58 т на сумму 74 тыс. долларов.

Кстати, Украина в мае 2017 года экспортировала 2,66 млн тонн кукурузы. В свою очередь это на 36,15% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская страна импортировала картофеля на 2020000 долларов, тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 418 тыс. долларов.