Сняты ограничения для перевода денег между физлицами

Об этом говорится в постановлении НБУ №44 от 30 мая.

В документе отмечается, что с 12 июня Нацбанк отменяет ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины, который ранее были ограничены суммой в 150 тыс грн в месяц.

Также отмечено, что с сегодняшнего дня банкам разрешен обмен валюты без ограничений относительно иностранных валют и банковских металлов.

Напоминаем, что НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

Ранее УРА-Информ сообщал, что НБУ снизил учетную ставку до 12,5%.