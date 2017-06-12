13:56 12.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Сняты ограничения для перевода денег между физлицами

С сегодняшнего дня Нацбанк снял ограничения для перевода денег заграницу между физлицами.

Сняты ограничения для перевода денег между физлицами

Об этом говорится в постановлении НБУ №44 от 30 мая.

В документе отмечается, что с 12 июня Нацбанк отменяет ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины, который ранее были ограничены суммой в 150 тыс грн в месяц.

Также отмечено, что с сегодняшнего дня банкам разрешен обмен валюты без ограничений относительно иностранных валют и банковских металлов.

Напоминаем, что НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  НБУ снизил учетную ставку до 12,5%.


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