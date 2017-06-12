08:50 12.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 49 долларов за баррель

Цена на нефть сегодня утром, 12 июня 2017 года, торгуется ниже отметки в 49 долларов за баррель.
 

Нефть Brent торгуется ниже 49 долларов за баррель

Соответствующие данные были опубликованы из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:13 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 48,45 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,31% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,11 доллара за баррель, прибавив 0,61%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 15 мая 2017 года, находится выше отметки в 51 долларов за баррель.


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