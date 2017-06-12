Нацбанк на понедельник вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2612,4759 грн;

100 евро - 2919,7031 грн;

10 российских рублей - 4,5831 грн.

При этом регулятор установил на 12 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1070.316376;

Серебро - 14.796608;

Платина - 797.840113;

Палладий - 708.724136.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2614,9214 грн;

100 евро - 2936,2952 грн;

10 российских рублей - 4,5887 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.